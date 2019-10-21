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Стал известен гонорар хора Веревки за участие в «Вечернем квартале». Скриншот: YouTube

Вляпались в скандал за 30 тыс. грн: руководитель хора Веревки извинился за выступление коллектива в «Вечернем квартале»

21 окт 2019, 12:04
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Зеновий Коринец, генеральный директор и художественный руководитель национального хора имени Веревки, прокомментировал участие коллектива в скандальном номере студии «Квартал 95» о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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По его словам, идеями номера были авторы «Квартала 95». Коринец заявил, что он согласился на просьбу принять участие в номере. Художественный руководитель добавил, что хор часто работает по контрактам. За выступление в последнем выпуске шоу «кварталовцы» заплатили 30 тыс. грн. Коринец заверил, что у него никогда и в мыслях не было намерения говорить о чем-то антиукраинском. Об этом он заявил в комментарии «24 канала».

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: «да, возможно, к сожалению». Коринец добавил, что ему очень неудобно из-за сложившейся ситуации.

Напомним, в новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Хор и артисты исполнили песню-пародию «Горела хата», зал реагировал на выступление смехом и аплодисментами.

Не понравилось выступление комедиантов министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и нардепу от «Европейской солидарности» Ирине Геращенко. Валерия Гонтарева назвала выступление «кварталовцев» стыдом, зато олигарх Игорь Коломойский охарактеризовал шоу словом «браво».


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