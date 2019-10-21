Браконьеров с убитым оленем задержали пограничники, фото: pixabay

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Браконьерство в Украине является насущной проблемой. Очередной случай незаконной охоты зафиксирован во Львовской области: двух браконьеров с убитым оленем задержали сотрудники отдела «Смильница» Мостиского отряда совместно с группой реагирования.

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Нарушителей зафиксировали в 1 км от границы с Польшей, сообщает сегодня сайт Государственной пограничной службы Украины.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных охотничьи ружья и тушу дикого оленя.

Злоумышленниками оказались два жителя Старосамборского района. Разрешение на оружие у них было, но им грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на оленя.

Ранее во Львовской области браконьеры расчленили беременную самку лося. Разбросанные куски животного нашел егерь.