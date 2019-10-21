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Браконьєрів з упольованим оленем затримали прикордонники, фото: pixabay

Браконьєрів з упольованим оленем затримали біля Польщі (ФОТО)

21 жов 2019, 12:01
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Браконьєрство в Україні є нагальною проблемою. Черговий випадок незаконного полювання зафіксовано на Львівщині: двох браконьєрів із упольованим оленем затримали працівники відділу «Смільниця» Мостиського загону спільно з групою реагування.

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Порушників зафіксували за 1 км від кордону з Польщею, повідомляє сьогодні сайт Державної прикордонної служби України.

Прибувши на місце події, працівники правоохоронних органів вилучили у затриманих мисливські рушниці та тушу дикого оленя.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Старосамбірського району. Дозвіл на зброю вони мали, але їм загрожує кримінальна відповідальність за незаконне полювання на оленя.

Біля кордону з Польщею прикордонники затримали браконьєрів з впольованим оленем, сайт Держприкордонслужби

Раніше на Львівщині браконьєри розчленували вагітну лосиху. Розкидані рештки тварини знайшов єгер.

Джерело: Ракурс


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