Браконьєрів з упольованим оленем затримали прикордонники, фото: pixabay

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Браконьєрство в Україні є нагальною проблемою. Черговий випадок незаконного полювання зафіксовано на Львівщині: двох браконьєрів із упольованим оленем затримали працівники відділу «Смільниця» Мостиського загону спільно з групою реагування.

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Порушників зафіксували за 1 км від кордону з Польщею, повідомляє сьогодні сайт Державної прикордонної служби України.

Прибувши на місце події, працівники правоохоронних органів вилучили у затриманих мисливські рушниці та тушу дикого оленя.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Старосамбірського району. Дозвіл на зброю вони мали, але їм загрожує кримінальна відповідальність за незаконне полювання на оленя.

Раніше на Львівщині браконьєри розчленували вагітну лосиху. Розкидані рештки тварини знайшов єгер.