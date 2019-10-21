Brexit запланований на 31 жовтня 2019 року, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n128350-brexit-ies-gotovyy-nadaty-trymisyachnu-vidstrochku-velykiy-brytaniyi-zmi.html

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Євросоюз готовий надати тримісячну відстрочку для здійснення виходу Великої Британії з ЄС (так званого Brexit).

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Це станеться, якщо прем'єр-міністр цієї країни Борис Джонсон не зможе цього тижня провести через парламент затвердження угоди між Британією та Євросоюзом про умови здійснення Brexit, повідомляє видання The Times з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Ця відстрочка може бути «змінною», тобто Британія може піти з ЄС і раніше — 1 або 15 листопада, в грудні або в січні, якщо його відповідна угода буде ратифікована парламентом ще до закінчення терміну її дії, зазначають джерела видання.

Втім, наразі ще це рішення не ухвалене, уряди країн ЄС поки спостерігають за розвитком подій у британському парламенті з цього питання.

Водночас джерела агентства Reuters серед дипломатів та офіційних осіб ЄС повідомили, що, залежно від розвитку подій у Лондоні, варіанти відстрочки варіюються від одного додаткового місяця, тобто до кінця листопада, і до півроку і більше.

Нагадаємо, вчора в британському уряді заявили, що запущено надзвичайний план Yellowhammer на випадок «жорсткого Brexit» — виходу з Сполученого Королівства з ЄС без укладання відповідної угоди з Брюсселем.