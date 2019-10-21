Brexit запланирован на 31 октября 2019 года, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n128350-brexit-es-gotov-predostavit-trehmesyachnuu-otsrochku-velikobritanii-smi.html

Ракурс

Евросоюз готов предоставить трехмесячную отсрочку для осуществления выхода Великобритании из ЕС (так называемого Brexit).

Loading...

Это произойдет, если премьер-министр этой страны Борис Джонсон не сможет на этой неделе провести через парламент утверждения соглашения между Британией и Евросоюзом об условиях осуществления Brexit, сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Эта отсрочка может быть «переменной», то есть Британия может уйти из ЕС и раньше — 1 или 15 ноября, в декабре или в январе, если его соответствующее соглашение будет ратифицировано парламентом еще до окончания срока ее действия, отмечают источники издания.

Впрочем, пока еще это решение не принято, правительства стран ЕС в настоящее время наблюдают за развитием событий в британском парламенте по этому вопросу.

В то же время источники агентства Reuters среди дипломатов и официальных лиц ЕС сообщили, что в зависимости от развития событий в Лондоне, варианты отсрочки варьируются от одного дополнительного месяца, то есть до конца ноября, и до полугода и более.

Напомним, вчера в британском правительстве заявили, что запущен чрезвычайный план Yellowhammer в случае «жесткого Brexit» — выхода из Соединенного Королевства из ЕС без заключения соответствующего соглашения с Брюсселем.