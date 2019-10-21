Скандал с "Кварталом" и Гонтаревой: Коломойский прокомментировал реакцию на песню о сгоревшем доме, фото — Экономическая правда

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Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский подлил масла в огонь скандала, связанного с выполнением студией «Квартал 95» песни о поджоге дома Валерии Гонтаревой.

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О несчастье, которое случилось в сентябре с имуществом бывшей главы НБУ, спели на канале «1+1», который принадлежит Коломойскому. Ранее олигарх объяснил, что песня и номер ему понравились, особенно намек на то, что Гонтарева считает именно его заказчиком поджога.

Впоследствии в интервью «Настоящему времени» Коломойский обрушился с критикой на тех, кто осудил совместное выступление «Квартала 95» и хора им. Г. Веревки. На вопрос о вероятной травле Гонтаревой он посоветовал ей «сидеть в Лондоне и переписывать имущество на других», чтобы ей «еще чего-то не сожгли».

Когда у людей есть чувство юмора, они спокойно все воспринимают, не обращают внимания и не считают, что это травля. Это наша жизнь! И элементы нашей жизни. Это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередачи. Сатира и юмор, — сообщил олигарх.

Он также посоветовал Гонтаревой сходить к психиатру, использовав слово «дебилка». Коломойский предположил, что у экс-руководителя НБУ развилась мания преследования, поскольку она считает юмористические передачи травлей.

Досталось от Коломойского и двум министрам правительства Гончарука. Министр экономики Милованов и культуры Бородянский сегодня осудили вчерашнее выступление «Квартала». Первый сказал, что такие действия вредят инвестиционному климату страны, второй извинился за участие в шоу хора им. Веревки.

Коломойский заявил, что министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке.

Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине — дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи, сатира и юмор? — возмутился Коломойский.

А министру культуры Бородянскому олигарх посоветовал извиниться перед всеми пострадавшими от действий Гонтаревой.

Когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это означает, что он не дебил, а подонок, — заявил олигарх и добавил, что все украинцы пострадали от курса гривны, которую девальвировала Гонтарева.

Напомним, что Коломойский и Гонтарева конфликтуют после того, как в декабре 2016 года правительство Украины и глава Нацбанка приняли решение национализировать банк, поскольку Коломойский не выполнил своих обязательств по докапитализации и проводил «невзвешенную кредитную политику». В 2019 году олигарх подал многочисленные иски на правительство и НБУ, требуя отменить национализацию финучреждения.

В сентябре неизвестные сожгли дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом, бросив в него через забор бутылку с зажигательной смесью. После этого Гонтарева заявила, что в Украину возвращаться не собирается.