Гонтаревой надо лечиться, Милованов — дебил, Бородянский — подонок: Коломойский прокомментировал реакцию на выступление «Квартала» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128378-gontarevoy-nado-lechitsya-milovanov-debil-borodyanskiy-podonok-kolomoyskiy-prokommentiroval.htmlРакурс
Олигарх Игорь Коломойский подлил масла в огонь скандала, связанного с выполнением студией «Квартал 95» песни о поджоге дома Валерии Гонтаревой.
О несчастье, которое случилось в сентябре с имуществом бывшей главы НБУ, спели на канале «1+1», который принадлежит Коломойскому. Ранее олигарх объяснил, что песня и номер ему понравились, особенно намек на то, что Гонтарева считает именно его заказчиком поджога.
Впоследствии в интервью «Настоящему времени» Коломойский обрушился с критикой на тех, кто осудил совместное выступление «Квартала 95» и хора им. Г. Веревки. На вопрос о вероятной травле Гонтаревой он посоветовал ей «сидеть в Лондоне и переписывать имущество на других», чтобы ей «еще чего-то не сожгли».
Когда у людей есть чувство юмора, они спокойно все воспринимают, не обращают внимания и не считают, что это травля. Это наша жизнь! И элементы нашей жизни. Это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередачи. Сатира и юмор, — сообщил олигарх.
Он также посоветовал Гонтаревой сходить к психиатру, использовав слово «дебилка». Коломойский предположил, что у экс-руководителя НБУ развилась мания преследования, поскольку она считает юмористические передачи травлей.
Досталось от Коломойского и двум министрам правительства Гончарука. Министр экономики Милованов и культуры Бородянский сегодня осудили вчерашнее выступление «Квартала». Первый сказал, что такие действия вредят инвестиционному климату страны, второй извинился за участие в шоу хора им. Веревки.
Коломойский заявил, что министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке.
Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине — дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи, сатира и юмор? — возмутился Коломойский.
А министру культуры Бородянскому олигарх посоветовал извиниться перед всеми пострадавшими от действий Гонтаревой.
Когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это означает, что он не дебил, а подонок, — заявил олигарх и добавил, что все украинцы пострадали от курса гривны, которую девальвировала Гонтарева.
Напомним, что Коломойский и Гонтарева конфликтуют после того, как в декабре 2016 года правительство Украины и глава Нацбанка приняли решение национализировать банк, поскольку Коломойский не выполнил своих обязательств по докапитализации и проводил «невзвешенную кредитную политику». В 2019 году олигарх подал многочисленные иски на правительство и НБУ, требуя отменить национализацию финучреждения.
В сентябре неизвестные сожгли дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом, бросив в него через забор бутылку с зажигательной смесью. После этого Гонтарева заявила, что в Украину возвращаться не собирается.