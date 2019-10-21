Авиакатастрофа: появились первые фото с места падения вертолета на Полтавщине, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n128377-aviakatastrofa-s-eks-ministrom-poyavilis-pervye-foto-s-mesta-padeniya-vertoleta.html

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Бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе в Полтавской области. Вертолет, в котором он летел, упал и разбился.

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Информацию о гибели экс-министра подтвердил бывший глава Министерства молодежи и спорта Игорь Жданов, а также бывший вице-премьер Павел Розенко.

Как сообщают в ГСЧС, падение произошло сегодня в 16.00 вблизи села Тарасенково Оржицкого района. Катастрофу потерпел вертолет «Робинсон-44», который летел из Киева в Полтавскую область. В результате падения машина загорелась.

Тарас Кутовой родился 25 февраля 1976 года. Он был нардепом VII и VIII созывов, работал в правительстве Владимира Гройсмана в 2016—2018 годах.

В мае в Ровенской области разбились четверо военных летчиков. Катастрофа вертолета Ми-8 могла быть спровоцирована технической неисправностью вертолета или ошибкой экипажа.