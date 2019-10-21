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Авіакатастрофа: з’явилися перші фото з місця падіння вертольота на Полтавщині, фото — "Громадське"

Авіакатастрофа з екс-міністром: з’явилися перші фото з місця падіння вертольота

21 жов 2019, 18:20
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Колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі у Полтавській області. Вертоліт, у якому він летів, впав і розбився.

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Інформацію про загибель екс-міністра підтвердив колишній очільник Міністерства молоді та спорту Ігор Жданов, а також колишній віце-прем'єр Павло Розенко.

Авіакатастрофа: з’явилися перші фото з місця падіння вертольота на Полтавщині, фото — ДСНС

Як повідомляють в ДСНС, падіння сталося сьогодні о 16.00 поблизу села Тарасенкове Оржицького району. Катастрофи зазнав вертольот «Робінсон-44», який летів з Києва на Полтавщину.

Внаслідок падіння машина загорілася.

Тарас Кутовий народився 25 лютого 1976 року. Він був нардепом VII та VIII скликань, працював в уряді Володимира Гройсмана у 2016—2018 рр.Авіакатастрофа: з’явилися перші фото з місця падіння вертольота на Полтавщині, фото — ДСНС

У травні в Рівненській області розбилися четверо військових льотчиків. Катастрофа вертольота Мі-8 могла бути спровокована технічною несправністю гелікоптера або помилкою екіпажу.

Джерело: Ракурс


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