Гонтарева про Зеленського: нова влада використовує наші успіхи, фото — NewsOne

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Ракурс

Нове керівництво країни на чолі із Володимиром Зеленським використовує успіхи попередньої владної команди. Йдеться про макроекономічні показники, які вдалося стабілізувати Національному банку та попереднім урядам.

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Таку думку в інтерв’ю телеканалу «Прямий» висловила колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева.

Зараз на цій хвилі «макро» вони їдуть. Це, соррі, не їхня заслуга. Дуже добре можна на цій хвилі «макро» їхати далі, але можна дуже легко з цієї хвилі «макро», як на серфі, відлітати вниз, — заявила Гонтарева.

Вона вважає, що наразі країна почула тільки програму уряду, яка «дуже красиво звучить». Вона бажає успіху кабміну, оскільки п’ять років її команда в Нацбанку «працювала всупереч усім складнощам, які з усіх боків нас чекали».

На думку екс-очільниці Нацбанку, яка наразі мешкає в Лондоні та одужує після того, як потрапила в ДТП, «поки країни Володимира Зеленського ще немає".

Є те, на чому можна спокійно будувати нашу країну і продовжувати наші реформи. Це як раз на тих реформах, які ми провели за останні п’ять років, — заявила Гонтарева.

Зміни, які провела команда Мінфіну та екс-очільниці НБУ, на її думку, забезпечили макрофінансову стабільність в країні.

Гонтарева нагадала, що впродовж останніх п’яти років Україна перейшла на плаваючий курс і «політику інфляційного таргетування», було також «розчищено банківську систему».

Основною темою політики Зеленського, на думку Гонтаревої, є боротьба НБУ за власну незалежність, боротьба Нацбанку, Мінфіну та нового менеджменту «ПриватБанку» за «ПриватБанк».

Нагадаємо, що вікенд в Україні пройшов на тлі скандалу із виступом студії «Квартал 95», артисти якої разом із Національним хором ім. Г. Верьовки, заспівали пісню про пожежу в будинку Гонтаревої в Гореничах.