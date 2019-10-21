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Ракурс
Гонтарева о Зеленском: новая власть использует наши успехи, фото — NewsOne

Гонтарева: Зеленский едет на волне нашего успеха (ВИДЕО)

21 окт 2019, 17:58
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Новое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским использует успехи предыдущей властной команды. Речь идет об макроэкономических показателях, которые удалось стабилизировать Национальному банку и предыдущим правительствам.

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Такое мнение в интервью телеканалу «Прямой» выразила бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева.

Сейчас на этой волне «макро» они едут. Это, сорри, не их заслуга. Очень хорошо можно на этой волне «макро» ехать дальше, но можно очень легко с этой волны, как на серфе, улететь вниз, — заявила Гонтарева.

Она считает, что сейчас страна услышала только программу правительства, которая «очень красиво звучит». Гонтарева пожелала успеха новому Кабмину, поскольку пять лет ее команда в Нацбанке «работала вопреки всем сложностям, которые со всех сторон их ждали».

По мнению экс-руководительницы Нацбанка, которая сейчас живет в Лондоне и выздоравливает после того, как попала в ДТП, «пока страны Владимира Зеленского еще не существует».

Есть то, на чем можно спокойно строить нашу страну и продолжать наши реформы. Это как раз на тех реформах, которые мы провели за последние пять лет, — заявила Гонтарева.

Изменения, которые провела команда Минфина и экс-руководительницы НБУ, по ее мнению, обеспечили макрофинансовую стабильность в стране. Гонтарева напомнила, что на протяжении последних пяти лет Украина перешла на плавающий курс и «политику инфляционного таргетирования», была также «расчищена банковска система».

Основной темой политики Зеленского, по мнению Гонтаревой, является борьба НБУ за собственную независимость, борьба Нацбанка, Минфина и нового менеджмента «ПриватБанка» за «ПриватБанк».

Напомним, что уикенд в Украине прошел на фоне скандала с выступлением студии «Квартал 95», артисты которой вместе с Национальным хором им. Г. Веревки, спели песню о пожаре в доме Гонтаревой в Гореничах.

Источник: Ракурс


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