АРМА дізналося від Верховного суду, коли продає майно протизаконно, фото — Право

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Ракурс

Майно, що продається державним Агентством з розшуку і менеджменту активів, продається незаконно, якщо виставляється на торги без спеціальної постанови суду про передачу АРМА без згоди власника.

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В цьому випадку АРМА не може продавати активи, оскільки не є законним власником, повідомляється у постанові Великої палати Верховного суду.

Феміда ухвалила рішення у справі № 910/3907/18, у якому йдеться, що власник, майно якого продали, може повернути його собі.

У рішенні Великої палати зазначається, що якщо продавець продав товар, що належить іншій особі на праві власності, і при цьому продавець не мав права його відчужувати, то покупець не набуває права власності на товар, крім випадків, коли власник не має права вимагати його повернення.

Покупець товару під час торгів, які організувала АРМА, виявляється в непростій ситуації, оскільки майно можна повернути назад. Юрист Ростислав Кравець розповів «Страна», що якщо покупка відбулася з порушенням законодавства, то власнику майна не потрібно оскаржувати законність самих торгів АРМА.

Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення. Таким чином, якщо продавець продав товар, що належить іншій особі на праві власності, і при цьому продавець не мав права його відчужувати, то покупець не набуває права власності на товар, крім випадків, коли власник не має права вимагати його повернення, — повідомив Кравець.

Якщо суд вирішить, що АРМА порушила правила продажу майна, його відберуть у нового власника та сплатять йому витрачену суму.

«Ракурс» повідомляв, що у вересні 2018 року понад півсотні нардепів оскаржили діяльність в Україні новоствореного Агентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів в Конституційному суді.