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Ракурс
АРМА узнало от Верховного суда, когда продает имущество противозаконно, фото — Право

Верховный суд объяснил АРМА, когда агентство продает имущество противозаконно

21 окт 2019, 17:24
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Имущество, продаваемое государственным Агентством по розыску и менеджменту активов, продается незаконно, если выставляется на торги без специального постановления суда о передаче АРМА без согласия владельца.

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В этом случае АРМА не может продавать активы, поскольку не является законным владельцем, сообщается в постановлении Большой палаты Верховного суда.

Фемида приняла решение по делу № 910/3907/18, в котором говорится, что владелец, имущество которого продали, может вернуть его себе.

В решении Палаты отмечается, что если продавец продал товар, принадлежащий другому лицу на праве собственности, и при этом продавец не имел права его отчуждать, то покупатель не приобретает права собственности на товар, кроме случаев, когда собственник не имеет права требовать его возвращения.

Покупатель товара в ходе торгов, которые организовала АРМА, оказывается в непростой ситуации, поскольку имущество можно вернуть назад. Юрист Ростислав Кравец рассказал «Страна», что если покупка состоялась с нарушением законодательства, то владельцу имущества не нужно оспаривать законность самих торгов АРМА.

Если продавец товара не является его владельцем, покупатель приобретает право собственности только в случае, если собственник не имеет права требовать его возвращения. Таким образом, если продавец продал товар, принадлежащий другому лицу на праве собственности, и при этом продавец не имел права его отчуждать, то покупатель не приобретает права собственности на товар, кроме случаев, когда собственник не имеет права требовать его возвращения, — сообщил Кравец.

Если суд решит, что АРМА нарушила правила продажи имущества, его отберут у нового владельца и оплатят ему потраченную сумму.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре 2018 года более полусотни нардепов обжаловали деятельность в Украине Агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений в Конституционном суде.

Источник: Ракурс


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