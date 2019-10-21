В Чехии раскрыли агентурную сеть, созданную ФСБ России

Чешские спецслужбы раскрыли российскую агентурную сеть, фото: «Кубанские новости»

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Спецслужбы Чехии сообщают о раскрытии агентурной сети, созданной российской ФСБ в этой стране. К финансированию сети, в частности, причастно и посольство России в Чехии.

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Об этом заявил Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка, выступая в нижней палате парламента республики, сообщает издание iDNES.

Коуделка отметил, что в настоящее время расследование деятельности сети еще продолжается, однако уже известно, что она была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали в Чехии и «готовили к использованию в других странах Европы».

По его словам, в состав разоблаченной сети входили лица, которые имели связи с российскими спецслужбами.

Коуделка отметил, что эта сеть была разоблачена еще в прошлом году.

Также в раскрытии сети участвовали сотрудники чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

Его глава Иржи Мазанек сообщил журналистам, что соответствующее уголовное производство продолжается. Больше деталей он раскрывать не стал, ссылаясь на тайну следствия.

По информации еженедельника Respekt, эта группа состояла из граждан РФ и нескольких выходцев из России, которые получили чешское гражданство.

Группа должна была действовать под прикрытием двух частных компаний в Праге. Они продавали компьютерное оборудование и программное обеспечение обычным клиентам, но одновременно осуществляли хакерские атаки.

Напомним, в декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о разоблачении в Николаевской области агентурной сети российской военной разведки, которую возглавлял капитан 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе.