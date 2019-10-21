У Чехії розкрили агентурну мережу, створену ФСБ Росії

Чеські спецслужби розкрили російську агентурну мережу, фото: «Кубанские новости»

https://racurs.ua/ua/n128374-u-chehiyi-rozkryly-agenturnu-mereju-stvorenu-fsb-rosiyi.html

Ракурс

Спецслужби Чехії повідомляють про розкриття агентурної мережі, створеної російською ФСБ у цій країні. До фінансування цієї мережі, зокрема, причетне і посольство Росії в Чехії.

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Про це заявив Директор Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка, виступаючи в нижній палаті парламенту республіки, повідомляє видання iDNES.

Коуделка зазначив, що наразі розслідування діяльності цієї мережі ще триває, проте вже відомо, що вона була частиною більш довгого ланцюжка, який росіяни використовували в Чехії і «готували до використання в інших країнах Європи».

За його словами, до складу викритої мережі входили особи, котрі мали зв’язки з російськими спецслужбами.

Коуделка зазначив, що цю мережу було викрито ще в минулому році.

Також у розкритті мережі брали участь співробітники чеського Національного центру боротьби з організованою злочинністю (NCOZ).

Його очільник Іржі Мазанек повідомив журналістам, що відповідне кримінальне провадження ще триває. Більше деталей він розкривати не став, посилаючись на таємницю слідства.

За інформацією тижневика Respekt, ця група складалася з громадян РФ та кількох вихідців з Росії, які набули чеського громадянства. Група мала діяти під прикриттям двох приватних компаній у Празі. Вони продавали комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення звичайним клієнтам, але водночас здійснювали хакерські атаки.

Нагадаємо, в грудні минулого року Служба безпеки України (СБУ) повідомляла про викриття в Миколаївській області агентурної мережі російської військової розвідки, котру очолював капітан 1 рангу Збройних сил України у запасі.