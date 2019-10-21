Новини Києва: затримали збоченця, який проник в шкільний туалет, фото — Фейсбук А.Григорук

https://racurs.ua/ua/n128373-zatrymaly-zbochencya-yakyy-pronyk-v-tualet-kyyivskoyi-shkoly-foto.html

Ракурс

Збоченця, який проник в туалет київської школи і почав домагатися хлопчика, затримали київські правоохоронці.

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Невідомий поки чоловік займався розпустою в столичній гімназії № 123, що на вулиці Копиловській. Після тиску батьків на викладачів школи, вчителі звернулися до правоохоронців, повідомляє «Київ оперативний» у Фейсбук.

Після цього чоловіка затримали у нього ж під будинком на вулиці Оболонській. Тепер поліція перевіряє причетність затриманого до аналогічний подій у Києві.

В УНН повідомили, що поліція Києва розслідує цей факт за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

На сполох наприкінці минулого тижня вдарили родичі одного з учнів. Анастасія Григорук оприлюднила у Фейсбук фотографії чоловіка, який буцімто нападав у туалеті на її брата. Згодом директор гімназії Володимир Конончук розповів, що ця особа справді ходить по навчальним закладам мікрорайону.

«Ракурс» повідомляв, що влітку у Києві 28-річний чоловік вчинив розпусні дії до 11-річного хлопчика. Зловмисник заманив малолітню дитину до підсобки, де й задовольнив свої статеві пристрасті. Хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці, а чоловік покликав його під приводом оплати послуг.