Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новини Києва: затримали збоченця, який проник в шкільний туалет, фото — Фейсбук А.Григорук

Затримали збоченця, який проник в туалет київської школи (ФОТО)

21 жов 2019, 16:39
999

Збоченця, який проник в туалет київської школи і почав домагатися хлопчика, затримали київські правоохоронці.

Loading...

Невідомий поки чоловік займався розпустою в столичній гімназії № 123, що на вулиці Копиловській. Після тиску батьків на викладачів школи, вчителі звернулися до правоохоронців, повідомляє «Київ оперативний» у Фейсбук.

Новини Києва: затримали збоченця, який проник в туалет київської школи, фото — Фейсбук "Київ оперативний"

Після цього чоловіка затримали у нього ж під будинком на вулиці Оболонській. Тепер поліція перевіряє причетність затриманого до аналогічний подій у Києві.

В УНН повідомили, що поліція Києва розслідує цей факт за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Новини Києва: затримали збоченця, який проник в туалет київської школи, фото — Фейсбук "Київ оперативний"

На сполох наприкінці минулого тижня вдарили родичі одного з учнів. Анастасія Григорук оприлюднила у Фейсбук фотографії чоловіка, який буцімто нападав у туалеті на її брата. Згодом директор гімназії Володимир Конончук розповів, що ця особа справді ходить по навчальним закладам мікрорайону.

«Ракурс» повідомляв, що влітку у Києві 28-річний чоловік вчинив розпусні дії до 11-річного хлопчика. Зловмисник заманив малолітню дитину до підсобки, де й задовольнив свої статеві пристрасті. Хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці, а чоловік покликав його під приводом оплати послуг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гонтаревій треба лікуватися, Милованов — дебіл, Бородянський — покидьок: Коломойський прокоментував реакцію на виступ «Кварталу» (ВІДЕО)

Коломойський підлив масла у вогонь скандалу, пов’язаного з піснею «Кварталу 95» про підпал будинку Гонтаревої. Він порадив екс-главі НБУ лікуватися і назвав міністрів уряду Гончарука, які вибачилися перед нею за виступ, «дебілом» і «покидьком»

Новини України
18:58

Зеленський погодив закон щодо протидії рейдерству

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону № 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», який 3 жовтня у другому читанні схвалила Верховна Рада

Новини України
15:30
Новини партнерів
Загрузка...