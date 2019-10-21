Новости Киева: задержали извращенца, который проник в школьный туалет, фото — Фейсбук А.Григорук

https://racurs.ua/n128373-zaderjali-izvraschenca-kotoryy-pronik-v-tualet-kievskoy-shkoly-foto.html

Ракурс

Извращенца, который проник в туалет киевской школы и начал приставать к мальчику, задержали киевские правоохранители.

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Неизвестный пока мужчина занимался развратом в столичной гимназии № 123 по улице Копыловской. После давления родителей на преподавателей школы, учителя обратились в милицию, сообщает «Киев оперативный» в Фейсбук.

После этого мужчину задержали у него же под домом на улице Оболонской. Теперь полиция проверяет причастность задержанного к аналогичный событий в Киеве.

В УНН сообщили, что полиция Киева расследует этот факт по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Тревогу в конце прошлой недели забили родственники одного из учеников. Анастасия Григорук обнародовала в Фейсбук фотографии мужчины, который якобы нападал в туалете на ее брата. Впоследствии директор гимназии Владимир Конончук рассказал, что этот человек действительно ходит по учебным заведениям микрорайона.

«Ракурс» сообщал, что летом в Киеве 28-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Злоумышленник заманил малолетнего ребенка в подсобку. Мальчик раздавал листовки в торговом центре столицы, а мужчина позвал его под предлогом оплаты услуг.