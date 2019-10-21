Самолет из Британии не долетел до США: два члена экипажа потеряли сознание. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n128372-samolet-iz-britanii-ne-doletel-do-ssha-dva-chlena-ekipaja-poteryali-soznanie-infografika.html

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Чрезвычайное происшествие на борту самолета, летевшего из Великобритании в Соединенные Штаты Америки, вынудило пилотов экстренно совершить посадку в Ирландии.

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Рейс AA279 перевозчика American Airlines не долетел до США из-за разлившегося на борту химического вещества, сообщает Еxpress.

Согласно предварительной информации, речь идет о чистящем средстве, которое использовали в самолете еще в аэропорту. По неизвестной причине емкость с жидкостью осталась на борту и разлилась по полу.

В результате испарений пассажиры начали жаловаться на зуд и жжение в глазах, а два члена экипажа и вовсе потеряли сознание.

Из-за ЧП на полпути в Филадельфию вылетевший из лондонского аэропорта «Хитроу» самолет изменил курс и экстренно приземлился в Дублине.