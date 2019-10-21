Вмешательство НАБУ в американские выборы: Печерский райсуд обязал ГПУ возобновить дело

Печерский райсуд отменил постановление о закрытии уголовного производства №42017000000002470, фото: Joint Base Elmendorf-Richardson

https://racurs.ua/n128371-vmeshatelstvo-nabu-v-amerikanskie-vybory-pecherskiy-raysud-obyazal-gpu-vozobnovit-delo.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства о возможном вмешательстве представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы 2016 года в США.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который обратился в суд с соответствующей жалобой.

Соответствующее производство № 42017000000002470 было открыто Генпрокураторой в 2017 году и закрыто в январе этого года. Теперь оно снова возобновлено.

По словам Деркача, это вмешательство происходило путем публикации информации против тогдашнего руководителя избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Эта информация сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками посольства США в Украине и НАБУ, — считает Деркач.

Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую информацию до полного завершения расследования, — подчеркивает народный избранник.

Деркач также отметил, что передаст Генпрокуратуре все обнародованные им ранее материалы, которые получил от журналистов-расследователей.

Все эти факты незаконных «сливов» информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию, — отмечает Деркач.

Напомним, Деркач в начале октября провел пресс-конференцию, на которой обнародовал документы о якобы осуществляемом посольством США влиянии на украинских правоохранителей. В частности, он тогда заявлял, что получил соответствующие документы от журналистов-расследователей, которые опасаются за свою безопасность.