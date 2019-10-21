Втручання НАБУ в американські вибори: Печерський райсуд зобов’язав ГПУ відновити справу

Печерський райсуд скасував постанову про закриття кримінального провадження №42017000000002470, фото: Joint Base Elmendorf-Richardson

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Печерський районний суд Києва скасував постанову Генпрокуратури щодо закриття кримінального провадження про ймовірне втручання представників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в президентські вибори 2016 року в США.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив позафракційний народний депутат Андрій Деркач, який звернувся до суду з відповідною скаргою.

Відповідне провадження № 42017000000002470 було відкрите Генпрокураторою в 2017 році й закрите в січні цього року. Тепер воно знову поновлене.

За словами Деркача, це втручання відбувалося шляхом публікації інформації проти тодішнього керівника виборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Ця інформація сумнівна і могла бути сфальсифікована співробітниками посольства США в Україні та НАБУ, — вважає Деркач.

Директор НАБУ Артем Ситник не мав права розголошувати таку інформацію до повного завершення розслідування, — наголошує народний обранець.

Деркач також зазначив, що передасть Генпрокуратурі всі оприлюднені ним раніше матеріали, які отримав від журналістів-розслідувачів.

Всі ці факти незаконних «зливів» інформації, а також втручання українських правоохоронців у внутрішню політику США повинні бути долучені до розслідування, — зазначає Деркач.

Нагадаємо, Деркач на початку жовтня провів прес-конференцію, на якій оприлюднив документи щодо нібито здійснюваного посольством США вплив на українських правоохоронців. Зокрема, він тоді заявляв, що отримав відповідні документи від журналістів-розслідувачів, які побоюються про свою безпеку.