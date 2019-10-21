Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО, фото — Sensum

Соціальний ліфт Зеленського привіз шоумена Сивохо в РНБО

21 жов 2019, 16:13
999

Колишній гравець «Клубу веселих та кмітливих», актор, телеведучий і шоумен Сергій Сивохо працюватиме радником секретаря Ради національної безпеки.

Loading...

Уродженець Донецька буде займатися в РНБО питаннями реінтеграції Донбасу. Про це він повідомив сьогодні у Фейсбук й оприлюднив фото відповідного посвідчення.

Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість, — прокоментував Сивохо своє призначення.

Шоумен влітку на дострокових виборах балотувався до Ради від «Слуги народу» в окрузі № 49 (Дружківка, Костянтинівка), але програв і Валерію Гнатенко з «Опозиційної платформи — За життя», і Борису Колесникову з «Опоблоку».

Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за фахом «менеджмент організацій» і металургійний факультет Донецького політехнічного інституту. Працював креативним продюсером ТОВ «Квартал 95».

Сивохо виконав перші в історії КВК музичні пародії — на Луї Армстронга, Сергія Крилова, Володимира Преснякова-молодшого, пізніше на Сергія Челобанова і Тома Джонса. Згодом у різних телепередачах пародіював Євгенія Кисельова і Матвія Ганапольського.

Нагадаємо, що на початку жовтня секретарем РНБО замість Олександра Данилюка став Олексій Данілов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гонтаревій треба лікуватися, Милованов — дебіл, Бородянський — покидьок: Коломойський прокоментував реакцію на виступ «Кварталу» (ВІДЕО)

Коломойський підлив масла у вогонь скандалу, пов’язаного з піснею «Кварталу 95» про підпал будинку Гонтаревої. Він порадив екс-главі НБУ лікуватися і назвав міністрів уряду Гончарука, які вибачилися перед нею за виступ, «дебілом» і «покидьком»

Новини України
18:58

Зеленський погодив закон щодо протидії рейдерству

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону № 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», який 3 жовтня у другому читанні схвалила Верховна Рада

Новини України
15:30
Новини партнерів
Загрузка...