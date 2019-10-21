Шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО, фото — Sensum

https://racurs.ua/ua/n128370-socialnyy-lift-zelenskogo-pryviz-shoumena-syvoho-v-rnbo.html

Ракурс

Колишній гравець «Клубу веселих та кмітливих», актор, телеведучий і шоумен Сергій Сивохо працюватиме радником секретаря Ради національної безпеки.

Loading...

Уродженець Донецька буде займатися в РНБО питаннями реінтеграції Донбасу. Про це він повідомив сьогодні у Фейсбук й оприлюднив фото відповідного посвідчення.

Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість, — прокоментував Сивохо своє призначення.

Шоумен влітку на дострокових виборах балотувався до Ради від «Слуги народу» в окрузі № 49 (Дружківка, Костянтинівка), але програв і Валерію Гнатенко з «Опозиційної платформи — За життя», і Борису Колесникову з «Опоблоку».

Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за фахом «менеджмент організацій» і металургійний факультет Донецького політехнічного інституту. Працював креативним продюсером ТОВ «Квартал 95».

Сивохо виконав перші в історії КВК музичні пародії — на Луї Армстронга, Сергія Крилова, Володимира Преснякова-молодшого, пізніше на Сергія Челобанова і Тома Джонса. Згодом у різних телепередачах пародіював Євгенія Кисельова і Матвія Ганапольського.

Нагадаємо, що на початку жовтня секретарем РНБО замість Олександра Данилюка став Олексій Данілов.