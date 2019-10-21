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Шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО, фото — Sensum

Социальный лифт Зеленского привез шоумена Сивохо в СНБО

21 окт 2019, 16:13
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Бывший игрок «Клуба веселых и находчивых», актер, телеведущий и шоумен Сергей Сивохо будет работать советником секретаря Совета национальной безопасности.

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Уроженец Донецка будет заниматься в СНБО вопросами реинтеграции Донбасса. Об этом он сообщил сегодня в Фейсбук и обнародовал фото соответствующего удостоверения.

Начинаю неделю на новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество, — прокомментировал Сивохо свое назначение.

Шоумен летом на досрочных выборах баллотировался в Раду от «Слуги народа» в округе № 49 (Дружковка, Константиновка), но проиграл и Валерию Гнатенко из «Оппозиционной платформы — За жизнь», и Борису Колесникову из «Оппоблока».

Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «менеджмент организаций», а также металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО «Квартал 95».

Сивохо выполнил первые в истории КВН музыкальные пародии — на Луи Армстронга, Сергея Крылова, Владимира Преснякова-младшего, позже на Сергея Челобанова и Тома Джонса. Впоследствии в разных телепередачах пародировал Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

Напомним, что в начале октября секретарем СНБО вместо Александра Данилюка стал Алексей Данилов.

Источник: Ракурс


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