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Олег Гладковский, фото: «Украина молодая»

Гладковского выпустили из-под стражи (ВИДЕО)

21 окт 2019, 15:53
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Олега Глаковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), выпустили из Лукьяновского СИЗО Киева, где он находился под стражей.

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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что по словам адвоката Гладковского, его подзащитный продолжит объявленную ранее голодовку. Также сообщается, что на Гладковского надели электронный браслет.

По информации Telegram-канала Ukrainiannewsinside, сам Гладковский со СМИ не общался и уехал в неизвестном направлении. Также сообщается, что он пока не сдал свой паспорт.

Гладковского Высший антикоррупционный суд 19 октября арестовал на два месяца с правом внесения залога на сумму 10 млн грн. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларирования недостоверных данных.

Задержали Гладковского 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В ведомстве тогда утверждали, что задержанный пытался выехать из страны.

Напомним, сегодня сообщалось, что родственники Гладковского внесли необходимую сумму залога.


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