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«Слуга народа», ОПЗЖ, «Батькивщина» и «Голос» подали финотчеты с нарушениями. Фото: LIGA.net

«Слуга народа», ОПЗЖ, «Батькивщина» и «Голос» подали финотчеты с нарушениями

21 окт 2019, 15:50
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«Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос» подали в Нацагентство по предотвращению коррупции финансовые отчеты, в которых зафиксированы нарушения законодательства.

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Политические партии подавали в НАПК информацию о своих доходах, расходах, имуществе и денежных обязательствах за второй квартал текущего года, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

В 58 случаях были выявлены нарушения, в том числе и порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии.

В отчетах партий, вошедших в Верховную Раду девятого созыва, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом, — подчеркнули в НАПК.

Согласно ст. 212−15 и ст. 212−21 Кодекса об админнарушениях, указанные действия влекут за собой наложение штрафа в размере от 70 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политсилы или полученного с нарушением закона.

НАПК обещает составить протоколы об админнарушениях в отношении физических лиц, осуществлявших взносы.

С полным перечнем партий, в отчетах которых выявлены нарушения, можно ознакомиться здесь.

Напомним, весной, накануне президентских выборов в Украине, НАПК фиксировало нарушения в финансовых отчетах 17 претендентов на кресло главы государства, в частности, Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Источник: Ракурс


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