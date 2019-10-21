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“Слуга народу”, ОПЗЖ, “Батьківщина” і “Голос” подали фінзвіти з порушеннями. Фото: LIGA.net

«Слуга народу», ОПЗЖ, «Батьківщина» і «Голос» подали фінзвіти з порушеннями

21 жов 2019, 15:50
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«Слуга народу», «Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя» та «Голос» подали до Нацагентства з питань запобігання корупції фінансові звіти, в яких зафіксовано порушення законодавства.

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Політичні партії подавали до НАЗК інформацію про свої доходи, витрати, майно та грошові зобов’язання за другий квартал поточного року, повідомляє сьогодні прес-служба відомства.

У 58 випадках було виявлено порушення, в тому числі й порядку надання чи отримання внеску на підтримку партії.

У звітах партій, які увійшли до Верховної Ради дев’ятого скликання, виявлено факти здійснення внесків особами із непогашеним податковим боргом, що заборонено законом, — наголосили у НАЗК.

Згідно зі ст. 212−15 та ст. 212−21 Кодексу про адмінпорушення, вказані дії тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 70 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією суми внеску на підтримку політсили чи отриманої з порушенням закону.

НАЗК обіцяє скласти протоколи про адмінпорушення стосовно фізичних осіб, які надавали внески.

З повним переліком партій, у звітах яких виявлено порушення, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, навесні напередодні президентських виборів в Україні НАЗК фіксувало порушення в фінансових звітах 17 претендентів на крісло глави держави, зокрема й Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.

Джерело: Ракурс


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