Кличко проти Богдана: Окружний адмінсуд взявся за позов й відкрив провадження, фото — YouTube

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

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Як розповіла «Судова влада» 21 жовтня, суд розгляне позов за правилами спрощеного провадження, тобто без виклику сторін.

Кличко просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії Богдана щодо звернення до Кабміну з листом про внесення президенту подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Нагадаємо, що Кличко позивається не тільки до Богдана, але й до прем'єра Олексія Гончарука та уряду. На початку жовтня ОАСК відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у справі за позовом мера Києва до Кабінету міністрів України та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Кличко просить суд визнати протиправними дії Кабміну, який 4 вересня спрямував президенту України подання про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

На початку жовтня Рада започаткувала процес поділу влади у Києві. Парламент 3 жовтня у першому читанні ухвалив законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). За документ, розроблений і поданий нардепом від «Слуги народу» Олександром Ткаченком, проголосували 244 депутати.

У Києві пропонують відновити районні ради як представницькі органи жителів районів Києва, розмежувати посади і повноваження Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації, визначити адміністративно-територіальний устрій Києва.

Улітку Віталій Кличко також подав позов до суду на канал «1+1» за наклеп. Крім того, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції хабара 20 млн дол. главі офісу президента Андрію Богдану. Це сталося після того, як Кличко вимагав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана на свою адресу. Сам же мер столиці стане фігурантом кримінального провадження за фактом зловживання владою та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту.