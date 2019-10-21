Кличко против Богдана: Окружной админсуд взялся за иск и открыл производство, фото — YouTube

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Окружной административный суд Киева открыл производство в деле об иске мэра столицы Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

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Как рассказала «Судебная власть» 21 октября, суд рассмотрит иск по правилам упрощенного производства, то есть без вызова сторон.

Кличко просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Богдана об обращении в Кабмин с письмом о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Напомним, что Кличко судится не только с Богданом, но и с премьером Алексеем Гончаруком и правительством. В начале октября ОАСК открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание относительно иска мэра Киева к Кабинету министров Украины и премьер-министру Гончаруку.

Кличко просит суд признать противоправными действия Кабмина, который 4 сентября направил президенту Украины представление о его увольнении от должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

В начале октября Рада начала процесс разделения властей в Киеве. Парламент 3 октября в первом чтении принял законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143−3). За документ, разработанный и поданный нардепом от «Слуги народа» Александром Ткаченко, проголосовали 244 депутата.

В Киеве предлагают восстановить районные советы как представительные органы жителей районов Киева, разделить должности и полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, определить административно-территориальное устройство столицы.

Летом Виталий Кличко также подал иск в суд на канал «1+1» за клевету. Кроме того, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного предложения взятки 20 млн долл. главе офиса президента Андрей Богдану. Это произошло после того, как Кличко требовал от НАБУ проверить обвинения Богдана в свой адрес. Сам же мэр столицы станет фигурантом уголовного производства по факту злоупотребления властью и хищению средств при реконструкции Шулявского моста.