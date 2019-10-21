Зеленский подписал закон о рейдерстве. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128366-zelenskiy-soglasoval-zakon-o-protivodeystvii-reyderstvu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 21 октября подписал законопроект № 1056−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности».

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Документ, который направлен на борьбу с рейдерством, 18 октября подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сегодня его согласовал глава государства. Об этом свидетельствуют данные на веб-странице украинского парламента.

Законопроект предусматривает введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав и введение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав. Предполагается и повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала, а 3 октября одобрила во втором чтении законопроект 1056−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности», призванный сделать невозможным работу «черных» нотариусов и «черных» регистраторов.

Еще 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству», в который входит набор инструментов для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав. Предусматривалась разработка законопроекта, который внесет изменения в законодательстве и лишит рейдеров возможности отбирать недвижимость и уничтожать бизнес.