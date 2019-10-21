В Украине интернет-сервисы на выходных зафиксировали значительный рост загрязнения воздуха

https://racurs.ua/n128365-zagryaznenie-vozduha-goncharuk-prokommentiroval-soobschenie-ob-opasnoy-dlya-zdorovya-situacii.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал распространенные в соцсетях сообщения о чрезвычайно высоком уровне загрязнения воздуха.

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По словам Гончарука, в настоящее время правительство разбирается с этой ситуацией. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Предварительно мне доложили, что, по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается, — отметил премьер, добавив, что качество воздуха находится в рамках предельно допустимой концентрации и аномального превышения уровня опасных частиц в воздухе не наблюдается.

Вскоре Кабмин официально прокомментирует эту ситуацию, заверил премьер.

В последние дни сервисы по наблюдению за загрязнением воздуха демонстрировали значительный рост этих показателей. Так, сервис Windy.com показывал, что по загрязнению воздуха монооксидом углерода (CO) значительная часть территории Украины в выходные сравнялась с индустриальными регионами Китая.

Сервис AirVisual показывал, что общий индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял более 160 единиц при норме от 0 до 50. При таком уровне загрязнения специалисты советуют закрывать окна, а на улицу выходить в защитных масках.

Сегодня, по данным этих сервисов, уровень загрязнения в Украине значительно уменьшился, однако продолжает оставаться повышенным на значительной части территории.

Вероятной причиной возникновения этой ситуации может быть сожжение опавших листьев, а также пожары на торфянике в Обуховском районе Киевской области, которые привели к значительному задымлению.

За сожжение мусора или опавших листьев в Украине предусмотрены штрафы на сумму от 340 до 1 тыс. 360 грн для граждан и от 850 до 1,7 тыс. грн для должностных лиц.

Напомним, в прошлом году Европейское агентство по охране окружающей среды сообщало, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ВОЗ и Евросоюза.