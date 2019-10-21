Забруднення повітря: Гончарук прокоментував повідомлення про небезпечну для здоров’я ситуацію в Києві (ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n128365-zabrudnennya-povitrya-goncharuk-prokomentuvav-povidomlennya-pro-nebezpechnu-dlya-zdorov-ya.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував поширені в соцмережах повідомлення про надзвичайно високий рівень забруднення повітря.
За словами Гончарука, наразі уряд розбирається з цією ситуацією. Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу.
Попередньо мені доповіли, що, за офіційними нашими даними, у нас в повітрі нічого аномального не спостерігається, — зазначив прем'єр, додавши, що якість повітря перебуває в межах гранично допустимої концентрації й аномального перевищення рівня небезпечних частинок у повітрі не спостерігається.
Невдовзі Кабмін офіційно прокоментує цю ситуацію, запевнив прем'єр.
В останні дні сервіси зі спостереження за забрудненням повітря демонстрували значне зростання цих показників. Так, сервіс Windy.com показував, що за забрудненням повітря монооксидом вуглецю (CO) значна частина території України у вихідні зрівнялася з індустріальними регіонами Китаю.
Сервіс AirVisual показував, що загальний індекс забруднення повітря в Києві становив понад 160 одиниць за норми від 0 до 50. При такому рівні забруднення фахівці радять зачиняти вікна, а на вулицю виходити в захисних масках.
Сьогодні, за даними цих сервісів, рівень забруднення в Україні значно зменшився, проте продовжує залишатися підвищеним на значній частині територію.
Ймовірною причиною виникнення цієї ситуації може бути спалення опалого листя, а також пожежі на торфовищі в Обухівському районі Київської області, котрі призвели до значного задимлення.
За спалення сміття чи опалого листя в Україні передбачені штрафи на суму від 340 до 1 тис. 360 грн для громадян та від 850 до 1,7 тис. грн для посадових осіб.
Нагадаємо, торік Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомляло, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ВООЗ та Євросоюзу.