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В Україні інтернет-сервіси на вихідних зафіксували значне зростання забруднення повітря

Забруднення повітря: Гончарук прокоментував повідомлення про небезпечну для здоров’я ситуацію в Києві (ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА)

21 жов 2019, 15:17
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував поширені в соцмережах повідомлення про надзвичайно високий рівень забруднення повітря.

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За словами Гончарука, наразі уряд розбирається з цією ситуацією. Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Попередньо мені доповіли, що, за офіційними нашими даними, у нас в повітрі нічого аномального не спостерігається, — зазначив прем'єр, додавши, що якість повітря перебуває в межах гранично допустимої концентрації й аномального перевищення рівня небезпечних частинок у повітрі не спостерігається.

Невдовзі Кабмін офіційно прокоментує цю ситуацію, запевнив прем'єр.

В останні дні сервіси зі спостереження за забрудненням повітря демонстрували значне зростання цих показників. Так, сервіс Windy.com показував, що за забрудненням повітря монооксидом вуглецю (CO) значна частина території України у вихідні зрівнялася з індустріальними регіонами Китаю.

Забруднення повітря в Україні монооксидом вуглецю в неділю вранці, скріншот: «Самый сок!»

Сервіс AirVisual показував, що загальний індекс забруднення повітря в Києві становив понад 160 одиниць за норми від 0 до 50. При такому рівні забруднення фахівці радять зачиняти вікна, а на вулицю виходити в захисних масках.

Сьогодні, за даними цих сервісів, рівень забруднення в Україні значно зменшився, проте продовжує залишатися підвищеним на значній частині територію.

Забруднення повітря в Україні монооксидом вуглецю сьогодні, скріншот: Windy.com

Ймовірною причиною виникнення цієї ситуації може бути спалення опалого листя, а також пожежі на торфовищі в Обухівському районі Київської області, котрі призвели до значного задимлення.

За спалення сміття чи опалого листя в Україні передбачені штрафи на суму від 340 до 1 тис. 360 грн для громадян та від 850 до 1,7 тис. грн для посадових осіб.

Нагадаємо, торік Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомляло, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ВООЗ та Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


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