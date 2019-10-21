Погода в Києві, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128362-pogoda-v-kyievi-babyne-lito-vstanovylo-novyy-temperaturnyy-rekord.html

Ракурс

Погода в Києві знову ознаменувалася температурним рекордом. У суботу, 19 жовтня, було зафіксовано нетипово високі показники — стовпчик термометра піднявся до +23,3 градусів.

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За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, такий показник на 2,1 градуси перевищує попередній максимум температури повітря цього дня, який метеорологами зафіксований у 1957 році.

Спеціалісти наголосили, що це вже четвертий цьогорічний температурний рекорд «бабиного літа» і Києві. Вони називають це аномальними показниками.

«Бабине літо» — це період теплої та сухої погоди восени. Він пов’язаний зі стійким антициклоном. Це явище притаманне країнам із помірним кліматом. У кліматичному відношенні «бабине літо» настає після похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що 21 жовтня погода в Україні продовжить радувати теплом. Істотних опадів на території держави не обіцяли.