Студія Квартал 95 відреагувала на критику. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n128364-ce-gostra-politychna-satyra-studiya-kvartal-95-vidreaguvala-na-krytyku-politykiv.html

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Студія «Квартал 95» прокоментувала номер про підпал будинку екс-глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

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Гумористи відзначили, що майже кожен новий випуск «Вечірнього кварталу» стає резонансним, оскільки автори програми жартують на ті теми, які хвилюють суспільство. Про це йдеться на сторінці студії «Квартал 95» у Facebook.

«Квартал» — це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири, — зазначили «кварталівці».

Колектив відзначив, що хор імені Верьовки не брав участі у написанні матеріалу для номеру, то ж не варто атакувати хористів.

Також гумористи відповіли на критику міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Запросили його на наступну зйомку «Вечірнього кварталу», для того, «щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні». Міністру економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову студія побажала «успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів».

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Хор та артисти виконали пісню-пародію «Горіла хата», зал реагував на виступ сміхом та оплесками.

Виступ «кварталівців» визнав справжній ажіотаж серед політиків. Сторони розділилися — одні критикують гумористів, інші — захищають. Не сподобався виступ комедіантів міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському та нардепу від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко. Валерія Гонтарева назвала виступ «кварталівців» соромом, а міністр розвитку економіки і торгівлі Тимофій Милованов заявив, що цей номер негативно впливає на інвестиційний клімат України.

Натомість олігарх Ігор Коломойський охарактеризував шоу словом «браво» й заявив, що виступ йому сподобався, а прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна — демократична держава, тож кожен має право жартувати так, як вважає за потрібне.