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Ракурс
Гончарук про насмішки “Кварталу” над Гонтаревою: У нас демократична країна. Фото: Україна молода

Гончарук про насмішки «Кварталу» над Гонтаревою: У нас демократична країна

21 жов 2019, 13:54
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Номер «Кварталу 95» про Валерію Гонтареву, екс-очільницю Національного банку України, прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук на сьогоднішньому брифінгу.

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За його словами, радіти пожежі — це неправильно, але в Україні панує демократія, тож кожен має право жартувати так, як вважає за потрібне.

При цьому Гончарук згадав іноземних коміків і сатиричні видання і заявив, що політикам і чиновникам оцінювати гумор — «це поганий тон».

Прем'єр додав, що якби цей номер показав не «Квартал 95», в якому працював президент і наразі виступають його друзі, то жарт про Гонтареву ніхто б і не помітив.

Гончарук також заявив, що бачив реакцію президента на пожежу в будинку Гонтаревої і «Зеленський над цим не сміявся».

Нагадаємо, до участі в скандальному номері студії «Квартал 95» про Гонтареву долучився й національний хор ім. Верьовки, виконавши разом із коміками пісню-пародію «Горіла хата».

Після демонстрації номеру соцмережі вибухнули критикою на адресу кварталівців і співаків, а міністр культури Володимир Бородянський вибачився за постановку і заявив, що йому соромно за цей хор.

Згодом стало відомо, що за участь у цьому шоу хор ім. Верьовки отримав 30 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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