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Гончарук о насмешках «Квартала» над Гонтаревой: У нас демократическая страна. Фото: Україна молода

Гончарук о насмешках «Квартала» над Гонтаревой: У нас демократическая страна

21 окт 2019, 13:54
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Номер «Квартала 95» о Валерии Гонтаревой, экс-главе Национального банка Украины, прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук сегодня на брифинге.

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По его словам, радоваться пожару — это неправильно, но в Украине царит демократия, поэтому каждый имеет право шутить так, как считает нужным.

При этом Гончарук вспомнил иностранных комиков и сатирические издания и заявил, что политикам и чиновникам оценивать юмор — «это плохой тон».

Премьер добавил, что если бы этот номер показал не «Квартал 95», в котором работал президент и сейчас выступают его друзья, то шутку о Гонтаревой никто бы не заметил.

Гончарук также заявил, что видел реакцию президента на пожар в доме Гонтаревой и «Зеленский над этим не смеялся».

Напомним, к участию в скандальном номере студии «Квартал 95» о Гонтаревой присоединился и национальный хор им. Веревки, исполнив вместе с комиками песню-пародию «Горела хата». После демонстрации номера соцсети взорвались критикой в адрес кварталовцев и певцов, а министр культуры Владимир Бородянский извинился за постановку и заявил, что ему стыдно за этот хор.

Затем стало известно, что за участие в этом шоу хор им. Веревки получил 30 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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