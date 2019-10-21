Екатерина Гандзюк, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n128359-delo-gandzuk-sbu-otkryla-proizvodstvo-protiv-sotrudnikov-hersonskoy-policii-smi.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области, в связи с небрежностью при расследовании резонансного убийства местной активистки Екатерины Гандзюк.

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В СБУ считают, что эта небрежность привела к тому, что не были в полной мере собранны доказательства и задержаны виновные лица. Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что соответствующее производство было открыто Главным следственным управлением СБУ еще 7 июня, оно ведется по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Нападение на Екатерину Гандзюк было осуществлено 31 июля 2018 года возле ее дома. Он полученных травм она скончалась в больнице 4 ноября того же года.

За совершение этого преступления были осуждены пятеро бывших участников АТО на сроки от трех до 6,5 лет.

Напомним, в июле этого года журналисты опубликовали видео реконструкции нападения на Гандзюк.