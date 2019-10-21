Хищение средств «Укрзализныци»: суд арестовал имущество экс-нардепа Ищенкоhttps://racurs.ua/n128358-hischenie-sredstv-ukrzaliznyci-sud-arestoval-imuschestvo-eks-nardepa-ischenko.htmlРакурс
Высший антикоррупционный суд арестовал три квартиры бывшего народного депутата Валерия Ищенко.
Сторона обвинения просила служителей Фемиды наложить арест на три квартиры Ищенко общими площадями 204,5 кв. м, 67,5 кв. м и еще одну квартиру, площадь которой не указана. Изучив ходатайство, судья Екатерина Широкая удовлетворила их 10 октября. Об этом сегодня сообщает «Слово и дело».
Как известно, Ищенко подозревают в причастности к завладению средствами ПАО «Укрзализныця». Следователи считают, что политик способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами государственного предприятия «Укрзализнычпостач» на сумму более 20 млн грн. По информации следователей, Ищенко в 2016 году совершил покушение на незаконное завладение 43 млн грн, которые принадлежали железнодорожникам.
Также сообщения о подозрении в содействии этим преступлениям составили относительно финансового советника Ищенко и бывшего внештатного советника главы Администрации президента Украины Михаила Бейлина.
Напомним, 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Валерию Ищенко, который фигурирует в деле о завладении имуществом ГП «Укрзализнычпостач» и филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в особо крупных размерах. Экс-нардепа отправили под домашний арест на два месяца.