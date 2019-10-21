Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенкаhttps://racurs.ua/ua/n128358-rozkradannya-koshtiv-ukrzaliznyci-sud-areshtuvav-mayno-eks-nardepa-ischenka.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд арештував три квартири колишнього народного депутата Валерія Іщенка.
Сторона обвинувачення просила служителей Феміди накласти арешт три квартири Іщенка загальними площами 204,5 кв. м, 67,5 кв. м й ще одну квартиру, площа якої не вказана. Вивчивши клопотання, суддя Катерина Широка задовольнила їх 10 жовтня. Про це сьогодні повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, Іщенка підозрюють у причетності до заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця». Слідчі вважають, що політик сприяв протиправному заволодінню в 2015 році коштами державного підприємства «Укрзалізничпостач» на суму більш 20 млн грн. За інформацією слідчих, Іщенко в 2016 році вчинив замах на незаконне заволодіння 43 млн грн, які належали залізничникам.
Також повідомлення про підозру у сприянні цим злочинам склали щодо фінансового радника Іщенка та колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента України Михайла Бейліна.
Нагадаємо, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Валерію Іщенку, який фігурує у справі про заволодіння майном ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Екс-нардепа відправили під домашній арешт на два місяці.