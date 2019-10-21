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ВАКС арештував квартири екс-нардепа Валерія Іщенка. Фото: liga.net

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

21 жов 2019, 13:26
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Вищий антикорупційний суд арештував три квартири колишнього народного депутата Валерія Іщенка.

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Сторона обвинувачення просила служителей Феміди накласти арешт три квартири Іщенка загальними площами 204,5 кв. м, 67,5 кв. м й ще одну квартиру, площа якої не вказана. Вивчивши клопотання, суддя Катерина Широка задовольнила їх 10 жовтня. Про це сьогодні повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, Іщенка підозрюють у причетності до заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця». Слідчі вважають, що політик сприяв протиправному заволодінню в 2015 році коштами державного підприємства «Укрзалізничпостач» на суму більш 20 млн грн. За інформацією слідчих, Іщенко в 2016 році вчинив замах на незаконне заволодіння 43 млн грн, які належали залізничникам.

Також повідомлення про підозру у сприянні цим злочинам склали щодо фінансового радника Іщенка та колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента України Михайла Бейліна.

Нагадаємо, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Валерію Іщенку, який фігурує у справі про заволодіння майном ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Екс-нардепа відправили під домашній арешт на два місяці.


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999

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

Антикорупційний суд наклав арешт на три квартири, які належать колишньому народному депутату Валерію Іщенку. Політик фігурує у справі щодо заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця»

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