Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

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Кодекс із процедур банкрутства, фото: pixabay
Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новаціїhttps://racurs.ua/ua/n128356-kodeks-iz-procedur-bankrutstva-vvedeno-v-diu-v-ukrayini-osnovni-novaciyi.htmlРакурс
Кодекс України з процедур банкрутства, ухвалений Верховною Радою в 2018 році, вводиться в дію відсьогодні, 21 жовтня.
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Законодавчі зміни набули чинності ще 21 квітня, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Норми нового кодексу передбачають низку прогресивних змін. Вони покликані забезпечити підвищення рівня виконання відповідних договорів, а також поліпшити інвестиційну привабливість України.
Кодекс запроваджує інститут банкрутства фізичних осіб, головною метою якого є підвищення ефективності процедур банкрутства. Очікується, що це сприятиме захищеності прав кредиторів і вдосконалить процедури продажу майна боржника на аукціоні.
Окрім того, завдяки новому кодексу відбудеться врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.
Цей кодекс у квітні підписав тодішній глава держави Петро Порошенко. Тоді було заявлено, що відповідний документ покликаний захистити українців від тиску кредиторів.
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