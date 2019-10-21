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Кодекс із процедур банкрутства, фото: pixabay

Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

21 жов 2019, 13:17
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Кодекс України з процедур банкрутства, ухвалений Верховною Радою в 2018 році, вводиться в дію відсьогодні, 21 жовтня.

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Законодавчі зміни набули чинності ще 21 квітня, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Норми нового кодексу передбачають низку прогресивних змін. Вони покликані забезпечити підвищення рівня виконання відповідних договорів, а також поліпшити інвестиційну привабливість України.

Кодекс запроваджує інститут банкрутства фізичних осіб, головною метою якого є підвищення ефективності процедур банкрутства. Очікується, що це сприятиме захищеності прав кредиторів і вдосконалить процедури продажу майна боржника на аукціоні.

Окрім того, завдяки новому кодексу відбудеться врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Цей кодекс у квітні підписав тодішній глава держави Петро Порошенко. Тоді було заявлено, що відповідний документ покликаний захистити українців від тиску кредиторів.

Джерело: Ракурс


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