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Кодекс по процедуре банкрутства, фото: pixabay

Кодекс по процедуре банкротства введен в действие в Украине: основные новации

21 окт 2019, 13:17
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Кодекс Украины по процедуре банкротства, принятый Верховной Радой в 2018 году, вводится в действие с сегодняшнего дня, 21 октября.

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Законодательные изменения вступили в силу еще 21 апреля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Нормы нового кодекса предусматривают ряд прогрессивных изменений. Они призваны обеспечить повышение уровня выполнения соответствующих договоров, а также улучшить инвестиционную привлекательность Украины.

Кодекс вводит институт банкротства физических лиц, главной целью которого является повышение эффективности процедур банкротства. Ожидается, что это будет способствовать защищенности прав кредиторов и усовершенствует процедуры продажи имущества должника на аукционе.

Кроме того, благодаря новому кодексу состоится урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Этот кодекс в апреле подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Тогда было заявлено, что соответствующий закон призван защитить украинский от давления кредиторов.

Источник: Ракурс


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