Дело Омеляна: в суде объявили обвинительный акт

Владимир Омелян, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n128357-delo-omelyana-v-sude-obyavili-obvinitelnyy-akt.html

Ракурс

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна был объявлен сегодня прокурором во время заседания суда.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366−1 Уголовного кодекса) в декларациях 2015 и 2016 годы. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

По мнению стороны обвинения, Омелян в этих декларациях умышленно не указал сведения на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Следующее заседание суда запланировано на 10.00 28 октября.

Напомним, в феврале этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд дело в отношении Омеляна. По мнению следователей, в 2015 году Омелян получил в собственность внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро наличными, законность получения которых не подтверждена доказательствами.

Соответствующее расследование НАБУ осуществляет с мая 2017 года. В сентябре 2018 года Омеляну сообщили о подозрении.