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В Крыму ФСБ собирает доносы на местных жителей. Фото: Российская газета

ФСБ заставляет крымчан собирать доносы на проукраинских жителей полуострова — СБУ (ФОТО)

21 окт 2019, 12:52
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации заставляет жителей Крыма собирать информацию о проукраински настроенных жителей полуострова.

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Оккупанты заставляют работников сферы предоставления интернет-услуг давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. От них требуют незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую частную информацию пользователей. Об этом 21 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Полученную информацию сотрудники ФСБ используют для преследования тех, кто недоволен оккупационными властями и выступает против политики РФ. Таких лиц шантажируют, запугивают, угрожают им, давят физически и психологически, искусственно создают ситуации, которые потом могут скомпрометировать человека.

Контрразведка СБУ установила, что доносы на украинцев активно собирает бывший офицер ГУ СБ Украины в АР Крым Дмитрий Карелин, который в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов и прислуживает ФСБ.

Предатель Дмитрий Карелин. Фото: СБУ

Предатель Дмитрий Карелин. Фото: СБУ

Напомним, специалисты ЮНЕСКО заявили, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму значительно ухудшилась за последний год. На жителей оккупированного полуострова сильно влияет резкое ограничение свободы собраний, выражения мнений, доступа к информации и свободы вероисповедания.

Источник: Ракурс


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