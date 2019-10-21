В Крыму ФСБ собирает доносы на местных жителей. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n128355-fsb-zastavlyaet-krymchan-sobirat-donosy-na-proukrainskih-jiteley-poluostrova-sbu-foto.html

Ракурс

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заставляет жителей Крыма собирать информацию о проукраински настроенных жителей полуострова.

Loading...

Оккупанты заставляют работников сферы предоставления интернет-услуг давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. От них требуют незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую частную информацию пользователей. Об этом 21 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Полученную информацию сотрудники ФСБ используют для преследования тех, кто недоволен оккупационными властями и выступает против политики РФ. Таких лиц шантажируют, запугивают, угрожают им, давят физически и психологически, искусственно создают ситуации, которые потом могут скомпрометировать человека.

Контрразведка СБУ установила, что доносы на украинцев активно собирает бывший офицер ГУ СБ Украины в АР Крым Дмитрий Карелин, который в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов и прислуживает ФСБ.

Напомним, специалисты ЮНЕСКО заявили, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму значительно ухудшилась за последний год. На жителей оккупированного полуострова сильно влияет резкое ограничение свободы собраний, выражения мнений, доступа к информации и свободы вероисповедания.