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Мотоцикл Harley-Davidson с автографом Папы Римского ушел с молотка. Фото: Twitter
Байк Harley-Davidson с автографом Папы Римского ушел с молотка (ФОТО)https://racurs.ua/n128354-bayk-harley-davidson-s-avtografom-papy-rimskogo-ushel-s-molotka-foto.htmlРакурс
Мотоцикл Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) с автографом Папы Римского был продан на благотворительных торгах в городе Стаффорд в Великобритании 20 октября.
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За мотоцикл выручили 42 тыс. фунтов (около 1,35 млн грн). При этом эксперты оценивали лот в 50−100 тыс. фунтов, сообщает ВВС, ссылаясь на данные аукционного дома Bonhams.
Байк был спроектирован в Германии и передан Папскому миссионерскому обществу (Pontifical Mission Societies). Летом этого года мотоцикл привезли в Ватикан, тогда то на нем и оставил свою подпись Папа Римский.
Полученные на аукционе средства пойдут на строительство детдома и школы в Уганде.
Ранее сообщалось, что компания Harley-Davidson презентовала концепты горного байка и скутера с электрическими двигателями.
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