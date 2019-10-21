Сергей Демедюк, фото: Департамент киберполиции

https://racurs.ua/n128353-glavnyy-kiberpoliceyskiy-stal-zamestitelem-sekretarya-snbo.html

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Президент Украины Владимир Зеленский своим сегодняшним указом № 765/2019 назначил Сергея Демедюк на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ранее генерал полиции третьего ранга Демедюк возглавлял департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Несколько дней назад Зеленский своим указом № 764/2019 утвердил новую структуру СНБО.

С 3 октября новым главой СНБО является Алексей Данилов, который ранее занимал должность заместителя секретаря ведомства. Предыдущий глава ведомства — Александр Данилюк подал в отставку во второй половине сентября.

Напомним, 15 октября указом № 752/2019 Зеленский внес изменения в состав СНБО. В состав ведомства был введен Данилова, а также председатель Службы внешней разведки Валерия Евдокимова. Кроме того, в заседаниях СНБО принимать участие начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при СБУ Владислав Бухарев.