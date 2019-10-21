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Ракурс
Сергій Демедюк, фото: Департамент кіберполіції

Головний кіберполіцейський став заступником секретаря РНБО

21 жов 2019, 12:17
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Президент України Володимир Зеленський своїм сьогоднішнім указом № 765/2019 призначив Сергія Демедюка на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Раніше генерал поліції третього рангу Демедюк очолював департамент кіберполіції Національної поліції України.

Кілька днів тому Зеленський своїм указом № 764/2019 затвердив нову структуру РНБО.

З 3 жовтня новим очільником РНБО є Олексій Данілов, котрий раніше обіймав посаду заступника секретаря відомства. Попередній очільник відомства — Олександр Данилюк подав у відставку у другій половині вересня.

Нагадаємо, 15 жовтня указом № 752/2019 Зеленський вніс зміни до складу РНБО. До складу відомства було введено Данілова, а також голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова. Крім того, в засіданнях РНБО братиме участь начальник Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю при СБУ Владислав Бухарєв.

Джерело: Ракурс


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