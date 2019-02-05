Компания Harley-Davidson представила концепты горного байка и скутера на электродвигателях (ФОТО, ВИДЕО)

Мотоцикл «Харли Дэвидсон». Фото: Pexels

https://racurs.ua/n117744-kompaniya-harley-davidson-predstavila-koncepty-gornogo-bayka-i-skutera-na-elektrodvigatelyah-foto.html

Racurs.ua

Мотоциклетная компания Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) представила концепты двух новинок — горного байка и скутера. Оба они будут комплектоваться электрическими двигателями.

Новинки компании представили на соревновании X Games в американском городе Аспен штат Колорадо. Об этом сообщает «Популярная механика» со ссылкой на Business Insider.

В сети появились первые фото этого двухколесного транспорта. На X Games Harley-Davidson привезла несколько рабочих прототипов, которые успели протестировать. Пока технические характеристики новинок остаются неизвестными.

Напомним, американская компания Harley-Davidson на CES 2019 представила свой первый электробайк LiveWire, выпуск которого начнется в 2019 году. Ожидается, что байк в базовой комплектации будет стоить 29 тыс. 799 долл.