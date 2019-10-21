Байк Harley-Davidson з автографом Папи Римського пішов із молотка. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n128354-bayk-harley-davidson-z-avtografom-papy-rymskogo-pishov-iz-molotka-foto.html

Ракурс

Мотоцикл Harley-Davidson (Харлі-Девідсон) із автографом Папи Римського було продано на благодійних торгах у місті Стаффорд у Великій Британії 20 жовтня.

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За мотоцикл виручили 42 тис. фунтів (близько 1,35 млн грн). При цьому експерти оцінювали лот у 50−100 тис. фунтів, повідомляє ВВС, посилаючись на дані аукціонного дому Bonhams.

Байк було спроектовано в Німеччині й передано Папському місіонерському товариству (Pontifical Mission Societies). Цьогоріч влітку мотоцикл привезли до Ватикану, саме тоді на ньому й лишив свій підпис Папа Римський.

Отримані на аукціоні кошти підуть на будівництво дитячого будинку та школи в Уганді.

Раніше повідомлялося, що компанія Harley-Davidson презентувала концепти гірського байка і скутера з електричними двигунами.