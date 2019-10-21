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У Криму ФСБ збирає доноси на місцевих мешканців. Фото: Российская газета

ФСБ змушує кримчан збирати доноси на проукраїнських мешканців півострова — СБУ (ФОТО)

21 жов 2019, 12:52
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Федеральна служба безпеки Російської Федерації примушує мешканців Криму збирати інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів півострова.

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Окупанти змушують працівників сфери надання інтернет-послуг давати згоду на конфіденційне співробітництво. Від них вимагають незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Про це 21 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Отриману інформацію співробітники ФСБ використовують для переслідування тих, хто незадоволений окупаційною владою та виступає проти політики РФ. Таких осіб шантажують, залякують, погрожують їм, тиснуть фізично та психологічно, штучно створюють ситуації, які потім можуть скомпрометувати людину.

Контррозвідка СБУ встановила, що доноси на українців активно збирає колишній офіцер ГУ СБ України в АР Крим Дмитро Карелін, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів та прислужує ФСБ.

Зрадник Дмитро Карелін. Фото: СБУ

Зрадник Дмитро Карелін. Фото: СБУ

Нагадаємо, фахівці ЮНЕСКО заявили, що ситуація з правами людини в окупованому Криму значно погіршилася за останній рік. На мешканців окупованого півострова сильно впливає різке обмеження свободи зібрань, вираження поглядів, доступу до інформації та свободи віросповідання.

Джерело: Ракурс


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