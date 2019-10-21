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Ракурс
Володимир Омелян, фото: 112.ua

Справа Омеляна: в суді оголосили обвинувальний акт

21 жов 2019, 13:16
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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна було оголошено сьогодні прокурором під час засідання суду.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Омеляна обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366−1 Кримінального кодексу) у деклараціях за 2015 та 2016 роки. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, громадських робіт чи позбавлення волі на строк до двох років.

На думку сторони обвинувачення, Омелян у цих деклараціях умисно не вказав відомості на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наступне засідання суду заплановане на 10.00 28 жовтня.

Нагадаємо, в лютому цього року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) передало до суду справу щодо Омеляна. На думку слідчих, у 2015 році Омелян отримав у власність позашляховик BMW X5 2015 року випуску, 90 тис. дол. та 25 тис. євро готівкою, законність отримання яких не підтверджена доказами.

Відповідне розслідування НАБУ здійснює з травня 2017 року. У вересні 2018 року Омеляну повідомили про підозру.

Джерело: Ракурс


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