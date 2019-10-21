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Катерина Гандзюк, фото: «Телеканал 24»

Справа Гандзюк: СБУ відкрила провадження проти співробітників херсонської поліції — ЗМІ

21 жов 2019, 13:52
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Служба безпеки України (СБУ) розпочала розслідування щодо співробітників Головного управління Нацполіції у Херсонській області, у зв’язку з недбалістю при розслідуванні резонансного вбивства місцевої активістки Катерини Гандзюк.

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У СБУ вважають, що ця недбалість призвела до того, що не були повною мірою зібрані докази та затримані винні особи. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що відповідне провадження було відкрите Головним слідчим управлінням СБУ ще 7 червня, воно ведеться за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Напад на Катерину Гандзюк було здійснено 31 липня 2018 року біля її будинку. Він отриманих травм вона померла в лікарні 4 листопада того ж року.

За скоєння цього злочину були засуджені п’ятеро колишніх учасників АТО на строки від трьох до 6,5 років.

Нагадаємо, в липні цього року журналісти опублікували відео реконструкції нападу на Гандзюк.


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