Катерина Гандзюк, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n128359-sprava-gandzuk-sbu-vidkryla-provadjennya-proty-spivrobitnykiv-hersonskoyi-policiyi-zmi.html

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Служба безпеки України (СБУ) розпочала розслідування щодо співробітників Головного управління Нацполіції у Херсонській області, у зв’язку з недбалістю при розслідуванні резонансного вбивства місцевої активістки Катерини Гандзюк.

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У СБУ вважають, що ця недбалість призвела до того, що не були повною мірою зібрані докази та затримані винні особи. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що відповідне провадження було відкрите Головним слідчим управлінням СБУ ще 7 червня, воно ведеться за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Напад на Катерину Гандзюк було здійснено 31 липня 2018 року біля її будинку. Він отриманих травм вона померла в лікарні 4 листопада того ж року.

За скоєння цього злочину були засуджені п’ятеро колишніх учасників АТО на строки від трьох до 6,5 років.

Нагадаємо, в липні цього року журналісти опублікували відео реконструкції нападу на Гандзюк.