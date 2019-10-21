Студия Квартал 95 отреагировала на критику. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n128364-eto-ostraya-politicheskaya-satira-studiya-kvartal-95-otreagirovala-na-kritiku-politikov.html

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Студия «Квартал 95» прокомментировала номер про поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

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Юмористы отметили, что почти каждый новый выпуск «Вечернего квартала» становится резонансным, поскольку авторы программы шутят на те темы, которые волнуют общество. Об этом говорится на странице студии «Квартал 95» в Facebook.

«Квартал» — это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже, если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые чувствуют миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры, — отметили «кварталовцы».

Коллектив отметил, что хор имени Веревки не участвовал в написании материала для номера, поэтому не стоит атаковать хористов.

Также юмористы ответили на критику министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Пригласили его на следующую съемку «Вечернего квартала», для того, «чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет». Министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову студия пожелала «успехов, экономического скачка и побольше инвесторов».

Напомним, в новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Хор и артисты исполнили песню-пародию «Горела хата», зал реагировал на выступление смехом и аплодисментами.

Выступление «кварталовцев» признало настоящий ажиотаж среди политиков. Стороны разделились — одни критикуют юмористов, другие — защищают. Не понравилось выступление комедиантов министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и нардепу от «Европейской солидарности» Ирине Геращенко. Валерия Гонтарева назвала выступление «кварталовцев» стыдом, а министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов заявил, что этот номер негативно влияет на инвестиционный климат Украины.

Но олигарх Игорь Коломойский охарактеризовал шоу словом «браво» и заявил, что выступление ему понравилось, а премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина — демократическая страна, поэтому каждый имеет право шутить так, как считает нужным.