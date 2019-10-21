Владимир Путин принял участие в руководстве военными учениями, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n128363-zapusk-rakety-pod-rukovodstvom-putina-privel-k-neshtatnoy-situacii.html

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Во время финального этапа российских военных учений «Гром-2019», который проходил под непосредственным руководством президента РФ Владимира Путина, возникла «нештатная ситуация».

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По информации источников издания «Ведомости», не состоялся один из запланированных пусков ракет.

Атомная подводная лодка К-44 «Рязань» должна была совершить два запуска ракет Р-29Р, однако в результате был осуществлен только один.

В результате лодка с неотстрелянной ракетой, которая не вышла из шахтной пусковой установки, вернулся в пункт постоянного базирования.

Собеседники издания считают, что причиной инцидента мог стать отказ некоторых систем подводной лодки.

В то же время в Минобороны РФ уверяют журналистов, что на самом деле целью учений была проверка системы боевого управления войсками, а не «способности провести пуски максимального числа ракет».

В ведомстве заявляют, что пуск ракеты отменили после оценки информации о ее техническом состоянии, полученной непосредственно перед ее пуском.

Напомним, во время визита во Францию летом этого года Путин не стал использовать для передвижения по территории страны французский вертолет. Вместо этого он передвигался на вертолете, который специально доставили во Францию из Москвы.